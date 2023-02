В Сирии число жертв превысило 810

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Сирии возросло до 812 человек.



Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



По данным АР, в провинции Алеппо беженцы пытаются спастись из районов бедствия.

#Syria - #AFP photographer captures scenes after an earthquake in the government-controlled Aleppo. pic.twitter.com/CurhLJoquP

Buildings are still collapsing in northern Syria and Southern Turkey.

Video this morning from Aleppo city.#earthquake pic.twitter.com/4i4Wtu21tb