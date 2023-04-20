



В Сингапуре казнят человека за "попытку купить" 1 кг марихуаны

Власти Сингапура собираются казнить мужчину за его причастность к продаже1 кг каннабиса, к которому, как утверждает его семья, он даже не прикасался.



Сингапур известен своим строгим соблюдением законов и сталкивается с растущими призывами запретить смертную казнь . Десятки протестующих в прошлом году вышли на демонстрацию против смертной казни , когда правительство возобновило эту практику после пандемии Covid.



Казнь 46-летнего гражданина Сингапура Тангараджу Суппиа станет первым случаем смертного приговора, приведенного в исполнение в этом году.



Тюремная служба Сингапура подтвердила, что казнь Суппии состоится 26 апреля в тюрьме Чанги, и сообщила об этом членам его семьи в среду.

Суппиа был признан виновным в причастности к незаконному обороту 1017,9 г каннабиса в 2017 году и приговорен к смертной казни в декабре 2018 года.



Суппиа был арестован в марте 2014 года после того, как Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура арестовало двух мужчин, которые, по их мнению, были связаны с ним.

До этого ареста Суппиа привлекался к ответственности за употребление наркотиков. Согласно решению суда, он должен был регулярно сдавать анализ на наркотики, но пропустил последний тест перед арестом. Обвинение заявило, что он был одним из предполагаемых получателей посылки с наркотиками.

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Из-за его надвигающейся казни семья пытается защитить Суппию и обжаловать постановление высшего суда Сингапура, но у нее нет адвоката, чтобы подать апелляцию. Скуппиа до сих пор настаивает на своей невиновности.



Это будет первая казнь, проведенная властями Сингапура после шестимесячного перерыва . В 2022 году власти вынесли 11 смертных приговоров.

Последний приказ о казни также вызвал призывы к отмене приговора.



"Власти должны немедленно остановить надвигающуюся казнь Тангараджу Суппиа. Казни нарушают право на жизнь и являются высшим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство наказанием . Они никогда не должны налагаться за преступления, связанные с наркотиками, в соответствии с международным правом", — заявила Международная комиссия юристов (МКЮ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Сингапур — одна из немногих стран Южной Азии, в которой действует строгий закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предусматривающий смертную казнь, несмотря на протесты международного сообщества жесткой политикой страны.

