



В Симферополе взорвалась машина с “администрацией” Запорожья

В Симферополе взорвалась машина с “помощником вице-премьера Запорожской области” Владимиром Епифановым. Об этом пишут российские Telegram-каналы Baza и Shot.



“Советник главы Крыма” Олег Крючков утром 19 июня заявил, что в четыре утра в Мирном (поворот с Евпаторийского шоссе) взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека, их доставили с ожогами разной степени в городскую больницу Симферополя.



Telegram-каналы отмечают, что в Land Cruiser, где взорвался газовый баллон, были “помощник вице-премьера Запорожской области” Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник. Машина влетела в дорожное ограждение и выгорела.



Пассажиры и водитель получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук, после аварии их госпитализировали. В настоящее время Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей.



Из-за чего произошел взрыв, пока неизвестно. Тelegram-каналы со ссылкой на слова помощника Епифанова пишут, что “днем ранее газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе”.