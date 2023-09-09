



В Симферополе возникло “обычное бытовое возгорание” в военной части – видео

В Симферополе днем 9 сентября произошел пожар в одной из воинских частей.



“Услышали хлопки, началось возгорание”, – рассказали местные жители.



Информацию о пожаре подтвердил советник “главы Крыма” Олег Крючков.



“Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в “перемогу”. Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован”, – написал он.

