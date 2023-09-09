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В Симферополе возникло “обычное бытовое возгорание” в военной части – видео
09.09.2023 17:51 Наталья Богинская

В Симферополе возникло “обычное бытовое возгорание” в военной части – видео

В Симферополе днем 9 сентября произошел пожар в одной из воинских частей. 

“Услышали хлопки, началось возгорание”, – рассказали местные жители.

Информацию о пожаре подтвердил советник “главы Крыма” Олег Крючков.

“Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в “перемогу”. Не выйдет. В воинской части в Симферополе обычное бытовое возгорание. Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован”, – написал он.
 

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