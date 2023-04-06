



В Силиконовой долине зарезан крипто-предприниматель

В Силиконовой долине жестоко убит крипто-предприниматель Боб Ли.



Он был найден мертвым в ночь на сраеду.



По данным полиции Сан-Франциско, поступил звонок о нанесении ножевых ранений 43-летнему мужчине. Ли был доставлен в больницу, где позже он скончался от полученных травм.



"В нашем городе нет места таким актам насилия. Я хочу заверить всех, что наши следователи неустанно работают над арестами, которые воздадут должное Ли и его семье, точно так же, как мы поступим с каждым убийством в городе", - сказал начальник местной полиции Билл Скотт.



Боб Ли был известным предпринимателем в Силиконовой долине. Он основал Cash App и был старшим руководителем в Mobilecoin и других криптовалютных и платежных компаниях.



Свою карьеру он начал в 00-х годах в Google. Он входил в состав одной из команд, разрабатывавших Android.





