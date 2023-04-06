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В Силиконовой долине зарезан крипто-предприниматель
06.04.2023 14:45 Алина Груднева

В Силиконовой долине зарезан крипто-предприниматель

В Силиконовой долине жестоко убит крипто-предприниматель Боб Ли.

Он был найден мертвым в ночь на сраеду.

По данным полиции Сан-Франциско, поступил звонок о нанесении ножевых ранений 43-летнему мужчине. Ли был доставлен в больницу, где позже он скончался от полученных травм.

"В нашем городе нет места таким актам насилия. Я хочу заверить всех, что наши следователи неустанно работают над арестами, которые воздадут должное Ли и его семье, точно так же, как мы поступим с каждым убийством в городе", - сказал начальник местной полиции Билл Скотт.

Боб Ли был известным предпринимателем в Силиконовой долине. Он основал Cash App и был старшим руководителем в Mobilecoin и других криптовалютных и платежных компаниях.

Свою карьеру он начал в 00-х годах в Google. Он входил в состав одной из команд, разрабатывавших Android.


 

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