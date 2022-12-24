



В Кемерово сгорели 20 человек

В субботу, 24 декабря, в Кемерово вспыхнул пожар в доме престарелых .



В результате происшествия погибли минимум 20 человека.



Огонь охватил второй этаж дома престарелых, который официально не зарегистрирован.



Возгорание было взято под контроль. Причина пожара устанавливается.



Огонь охватил здание на Таврической улице поздно вечером 23 декабря. В этот момент в здании находились более 25 человек, в основном бездомные. Многие из них к этому моменту уже спали и не смогли быстро сориентироваться, что надо делать. Огонь быстро охватил двухэтажное здание, находившиеся на втором этаже люди оказались в смертельной ловушке и не смогли выбраться на улицу.



Масштабы произошедшего долгое время были неясны. Изначально сообщалось о четырех погибших, но число жертв начало быстро расти. Уже после того, как пожар был потушен, стал известен окончательный итог – 20 человек не смогли выбраться из горящего здания и были погребены под рухнувшей крышей.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Таким образом, дом был охвачен огнем по всей площади.



Ночлежка функционировала совершенно нелегально, никаких документов, разрешающих ее деятельность, у властей не было. Весьма вероятно, что о том, что по указанному адресу функционирует приют, никто и не подозревал.



Оказалось, что владельцем этого дома и, собственно, ночлежки был пастор Евангельской Христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. В беседе с корреспондентом РЕН ТВ он пояснил, что давал приют бездомным. Всего же ночлежка проработала около трех лет.

