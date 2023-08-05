



В Швейцарии потушили лесной пожар, начавшийся еще в середине июля

В Швейцарии только сейчас окончательно потушили лесной пожар в Альпах, который длился с середины июля, сообщает SwissInfo.



Пожар в Альпах в кантоне Вале, вблизи итальянской границы, начался 17 июля и заставил покинуть свои дома около 200 человек.



Власти объявили в пятницу, что пожарные за последние дни уже не находили очагов с открытым огнем, только тлеющие угли.



Впрочем, они не исключают, что местами могли остаться угли и при благоприятных условиях пожар может вспыхнуть снова, даже через длительное время. В связи с этим пожарные будут оставлять рядом с очагом бывшего пожара отряд из 10 человек с техникой, чтобы при необходимости быстро вмешаться.



Военные, которых привлекали к борьбе с огнем, частично будут помогать и в дальнейшем – с ночным мониторингом лесного массива с помощью тепловизоров.



Всего от пожара пострадали 132 гектара территории. Три четверти деревьев в этом районе выгорели, это преимущественно хвойный лес.



