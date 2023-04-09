



В Швейцарии лавина накрыла девять лыжников

Девять лыжников выжили после схода большой лавины высоко в швейцарских Альпах в субботу, 8 апреля, получив травмы легкой и средней степени тяжести, сообщает The Guardian.



Лавина сошла у вершины горы Альфубель в районе Саас-Фе юго-западного кантона Валлис, недалеко от границы с Италией.



Это место находится недалеко от культовой швейцарской горы Маттерхорн и горнолыжного курорта Церматт.



"Когда группы разного размера находились на Альфубеле на высоте 4 000 метров, сошла лавина. Несколько человек были сметены массой снега", - говорится в заявлении полиции Валлиса.



Спасательные службы быстро отправились на место происшествия на нескольких вертолетах.



Представитель полиции Валлиса сообщил, что в этом районе катались на лыжах 16 человек и все они были сняты с горы.



Девять были доставлены в больницы в соседних городах Висп и Сион. Из них трое смогли выписаться после амбулаторного лечения, остальные остались на ночь под наблюдением.





