



В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана

В Швейцарии из-за сильного урагана два региональных поезда сошли с рельсов 31 марта. Скорость ветра достигала более 100 км/ч.



Как сообщают 20Minuten, в пятницу на северной части Альп пронесся ураган "Матис". Правительство Швейцарии объявило о значительной опасности – третьем уровне.



Поезд Aare Seeland mobil сошел с рельсов у станции Lüscherz BE. Полиция сообщила по меньшей мере о трех травмированных. Кроме того, другой поезд сошел с рельсов в Бюрни-цум-Хоф. Известно о 12 пострадавших: 9 взрослых и 3 детей. Один человек получил тяжелые травмы.



Отмечается, что железнодорожные маршруты закрыли из-за аварий.

