



В Швейцарии более сотни человек вышли на улицы из-за протестов во Франции

В Швейцарии, на фоне протестов во Франции, более ста человек вышли на улицы. Семь человек были задержаны, большинство из них подростки.



Об этом сообщает Associated Press.



Более сотни людей собрались в центре Лозанны, во франкоязычной западной Швейцарии. Как отмечает полиция, протестующие отреагировали на призывы в социальных сетях, которые связаны с несколькими ночами протестов во Франции после убийства полицией 17-летнего подростка.



Во время беспорядков были разбиты несколько витрин и двери магазина. Молодые люди бросали в полицию брусчатку и бутылки с зажигательной смесью.

Правоохранителям удалось задержать шестерых человек в возрасте от 15 до 17 лет: трех девушек и трех парней с гражданством Португалии, Сомали, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Грузии и Сербии, а также 24-летнего швейцарца.



Никто из правоохранителей не пострадал.