



В шведскую полицию подан запрос о сожжении Торы возле посольства Израиля

Полиция Стокгольма получила запрос на сожжение Торы перед посольством Израиля после того, как сожжение Корана возле мечети в городе вызвало негативную реакцию во всем мусульманском мире. Об этом сообщает национальная общественная телерадиокомпания Швеции.



Полиция подтвердила SVT, что она получила заявление от человека в возрасте 30 лет о сожжении еврейских и христианских священных книг возле посольства 15 июля в качестве “символического собрания во имя свободы слова”.



Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман ошеломлен.



“Я шокирован и напуган перспективой сожжения новых книг в Швеции, будь то Коран, Тора или любая другая священная книга. Это явно акт ненависти, который необходимо остановить”, – написал он в Twitter.