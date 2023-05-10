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В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов
10.05.2023 19:58 Ирина Демьянова

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

Сегодня, 10 мая, в шведском городе Карлсборг на заводе по производству боеприпасов прозвучал взрыв.

Об этом сообщает  SVT.

Как отмечает шведский телеканал, по данным экстренных служб, в результате инцидента один человек получил серьезные травмы, его госпитализировали.

При этом причину взрыва пока не раскрывают. Завод, где произошло происшествие, производит боеприпасы малого калибра. Пока инцидент квалифицируют как несчастный случай на производстве.

 

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