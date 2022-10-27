



В Швеции из зоопарка сбежала чрезвычайно ядовитая змея

Из зоопарка в Стокгольме сбежала крайне ядовитая королевская кобра.

По данным CBS News, змея по кличке Сэр Вас проскользнула через отверстие в своем террариуме.

Сотрудники сначала думали, что она прячется где-то в потолке. Однако, не найдя опасное существо, начали лихорадочные поиски.

Как правило, королевская кобра избегает людей, однако она способна атаковать с большого расстояния и впрыскивать большое количество яда. В таких случаях, медицинская помощь должна быть моментальной, поскольку этот яд смертельно опасен.

Сэр Хисс прожил в зоопарке всего несколько дней. Сотрудники прозвали змею Гудини за то, что та сбежала из вольера, в котором без каких-либо происшествий жили такие же кобры в течение последних 15 лет.