



В Швеции и Норвегии из-за непогоды отменяют поезда и паромы

На юге Швеции и Норвегии из-за шторма "Ганс" частично отменяют поезда и паромы.



Об этом пишет "Европейская правда".



В Норвегии, где местами объявлено красное предупреждение, железнодорожный оператор SJ Norge сообщил об отмене всех поездов на линии Dovrebanen между Осло и Тронхеймом и еще двух направлениях на 7-8 августа.



Атмосферный фронт уже достиг юга Швеции. В результате ливней местами произошли подтопления на дорогах, а вокруг городка Евле почти 19 тысяч человек остались без света.



Отменены паромы из Швеции в Польшу через Балтийское море, однако поезда пока курсируют без значительных проблем.



Аэропорт Стокгольма принимает рейсы, но с большими задержками, а отдельные самолеты направили в другие аэропорты.



Эресуннский мост, соединяющий Данию и Скандинавский полуостров, для движения не закрывают, но советуют избегать поездок большим грузовикам, чтобы их не опрокинуло ветром.



Для Швеции на понедельник объявлено желтое предупреждение, но на вторник и среду для некоторых районов – красный уровень опасности из-за мощных ливней. В Норвегии прогнозируют, что ливни могут оказаться самыми мощными за последние 25 лет.