



В Швеции дети повесили мигранта-насильника

В Швеции проходит беспрецедентный судебный процесс. Группа подростков обвиняется в самосуде. Возглавляла группу девочка, которая месяц назад пришла в полицию подать заявление об изнасиловании мигрантом с Ближнего Востока. По заявлению девушки преступление произошло летом 2022 года. Однако тогда полиция посчитала приведенные факты недостаточными и отказала ребенку в наказании предполагаемого преступника.



Повешенного мигранта наши в заповеднике Хьяльставикен. Причем недалеко находился его автомобиль. Изначально следствие пришло к выводу, что несчастье произошло в рабочее время. На момент обнаружения мужчина считался пропавшим уже неделю.



Официальные версии не предлагаются к обнародованию, поскольку все обвиняемые фигуранты не достигли совершеннолетия. Девушке на данный момент 16 лет, а ее четверым братьям, которые помогли осуществить самосуд, от 16 до 18 лет. Шведские законы запрещают разглашать криминальную информацию о несовершеннолетних.



В ходе расследования была продела огромная работа по сбору доказательств. Подростки, как оказалось, не скрывали своих намерений и рассказали знакомым о том, что “собираются убить насильника”, а также перевести на свои счета его деньги. Что, собственно, они и сделали. Информация о транзакциях также будет использована в суде.