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В Юте расстреляна семья из восьми человек
05.01.2023 09:32 Наталья Богинская

В Юте расстреляна семья из восьми человек

В среду восемь членов семьи, включая пятерых несовершеннолетних, были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в доме в городе Енох-Сити на юго-западе штата Юта. 

"Полицейские были вызваны для проверки после того, как о семье не было вестей в течение длительного времени, и обнаружили тела трех взрослых и пяти несовершеннолетних", -- рассказал городской представитель Роб Дотсон.

В заявлении официальных лиц говорится, что угрозы для населения нет, и подозреваемых на свободе нет.

Несколько правоохранительных служб сотрудничают в расследовании, которое может занять несколько дней, сообщил городской представитель в видеоинтервью.

“Мы все знаем эту семью. Общество чувствует потерю и боль, и у него много вопросов”, – сказал Роб Дотсон.

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