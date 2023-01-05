



В Юте расстреляна семья из восьми человек

В среду восемь членов семьи, включая пятерых несовершеннолетних, были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями в доме в городе Енох-Сити на юго-западе штата Юта.



"Полицейские были вызваны для проверки после того, как о семье не было вестей в течение длительного времени, и обнаружили тела трех взрослых и пяти несовершеннолетних", -- рассказал городской представитель Роб Дотсон.



В заявлении официальных лиц говорится, что угрозы для населения нет, и подозреваемых на свободе нет.



Несколько правоохранительных служб сотрудничают в расследовании, которое может занять несколько дней, сообщил городской представитель в видеоинтервью.



“Мы все знаем эту семью. Общество чувствует потерю и боль, и у него много вопросов”, – сказал Роб Дотсон.