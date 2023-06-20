



В штаб-квартире Олимпиады-2024 проведен обыск по подозрению в коррупции

Полиция провела обыск в штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года в Париже во вторник. Рейды были проведены в штаб-квартире комитета, известного как Cojo, и в офисах Solideo, отвечающего за олимпийские строительные площадки, сообщил источник, близкий к расследованию.



Обыски в их помещениях были проведены следователями по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, а также финансовой бригадой парижской полиции BRDE, сообщил другой источник, близкий к расследованию.



Два года назад в двух отчетах французского антикоррупционного агентства (AFA) подчеркивались “риски, влияющие на честность” и “конфликты интересов”, которы могут нанести ущерб имиджу Олимпийских игр.



Инспекторы AFA заявили, что процедура закупок была “неточной и неполной”, и подчеркнули, что “ существуют потенциальные ситуации конфликта интересов, которые не контролируются должным образом”.