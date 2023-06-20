Новости » Происшествия
Олимпиада
20.06.2023 17:39 Наталья Богинская

В штаб-квартире Олимпиады-2024 проведен обыск по подозрению в коррупции

Полиция провела обыск в штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года в Париже во вторник. Рейды были проведены в штаб-квартире комитета, известного как Cojo, и в офисах Solideo, отвечающего за олимпийские строительные площадки, сообщил источник, близкий к расследованию.

Обыски в их помещениях были проведены следователями по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, а также финансовой бригадой парижской полиции BRDE, сообщил другой источник, близкий к расследованию.

Два года назад в двух отчетах французского антикоррупционного агентства (AFA) подчеркивались “риски, влияющие на честность” и “конфликты интересов”, которы могут нанести ущерб имиджу Олимпийских игр.

Инспекторы AFA заявили, что процедура закупок была “неточной и неполной”, и подчеркнули, что “ существуют потенциальные ситуации конфликта интересов, которые не контролируются должным образом”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы