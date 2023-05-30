



В Шиба скончался ребенок, поступивший с признаками инфекции

В больнице "Шиба" внезапно скончалась девятилетняя девочка, поступившая с высокой температурой и признаками инфекции.



Тело ребенка отправлено в Институт судебной медицины для вскрытия.



В больнице пытаются установить причину внезапной смерти девочки. По словам врачей, у нее был отек головного мозга.



Ребенок поступил в "Шиба" несколько дней назад. Ее состояние резко ухудшилось. Скончалась пациентка в ночь на вторник. Ранее у девочки не было зафиксировано серьезных заболеваний.

