Новости » Происшествия
В Шхеме палестинскими полицейскими ранен разыскиваемый в Израиле террорист
19.08.2022 23:57 Евгения Маркова

В Шхеме палестинскими полицейскими ранен разыскиваемый в Израиле террорист


В пятницу, 19 августа, в лагере беженцев Балата, на восточной окраине Шхема, сотрудниками палестинских служб безопасности в ходе столкновения был ранен известный боевик "Бригад мучеников Аль-Акса" (ФАТХ) Мухаммад Абу Дхара по кличке "Занкалуни".

По сообщениям "Палестинского информационного центра" после ранения Занкалуни столкновения усилились и продолжаются в настоящее время.

Мухаммад Абу Дхара разыскивается израильскими спецслужбами за причастность к террористической деятельности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы