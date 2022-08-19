В Шхеме палестинскими полицейскими ранен разыскиваемый в Израиле террорист
В пятницу, 19 августа, в лагере беженцев Балата, на восточной окраине Шхема, сотрудниками палестинских служб безопасности в ходе столкновения был ранен известный боевик "Бригад мучеников Аль-Акса" (ФАТХ) Мухаммад Абу Дхара по кличке "Занкалуни".
По сообщениям "Палестинского информационного центра" после ранения Занкалуни столкновения усилились и продолжаются в настоящее время.
Мухаммад Абу Дхара разыскивается израильскими спецслужбами за причастность к террористической деятельности.