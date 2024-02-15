В Шереметьево случился коллапс из-за "взрывчатки"
В российском международном аэропорту "Шереметьево" 15 февраля случился коллапс.
По сообщениям российских СМИ, в терминале С сотрудники служб безопасности рано утром обнаружили у пассажира предмет, похожий на взрывное устройство.
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По данным "Шереметьево Безопасность", потенциальная взрывчатка оказалась зажигалкой в виде гранаты.
Тем не менее, в аэропорту образовалась пробка из пассажиров, а часть рейсов была перенесена.
"Мы стоим и не знаем, вылетим мы сегодня или нет. Наверное, надо Росавиацию подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить работу", - пожаловался один из пассажиров.
В свою очередь, в "Росавиации" сказали, что все аэропорты работают в штатном режиме.