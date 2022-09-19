



В шаге от реакторов: РФ обстреляла Южноукраинскую АЭС

Российские военные сегодня ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС в Николаевской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



"Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно", - говорится в заявлении президента.



Ранее об обстреле также заявила украинская энергетическая компания "Энергоатом"



"Мощный взрыв произошел всего в 300м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - заявили в "Энергоатоме".



