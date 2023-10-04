



В Севастополе раздаются взрывы и выстрелы

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы, отдельные очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов. Информацию об этом подтверждают местные телеграмм-каналы.



Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности сообщают и о выстрелах.



Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и российские "власти".



В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов или же их техника.



