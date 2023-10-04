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В Севастополе раздаются взрывы и выстрелы
04.10.2023 16:47 Раиса Вовк

В Севастополе раздаются взрывы и выстрелы

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы, отдельные очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов. Информацию об этом подтверждают местные телеграмм-каналы. 

Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности сообщают и о выстрелах.

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и российские "власти".

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов или же их техника. 

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