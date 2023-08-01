



В Севастополе прогремел взрыв: беспилотник или военные склады

Во вторник, 1 августа, во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв. Его причины пока неизвестны. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Как отмечают в сети, взрыв в Севастополе слышали даже жители Бахчисарая, который находится примерно в 30 километрах.



Также с Бахчисарайского водохранилища виден "гриб" из дыма в стороне Севастополя.



Местные жители сообщают о "прилете" в районе поселка Сахарная Головка, который находится в Севастополе. Он якобы был возле Севастопольской ТЭЦ.



Также есть информация, что взрывы произошли в районе, где сконцентрированы военные склады.



Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над Балаклавским районом города якобы сбит БПЛА. По его словам, дрон взорвался на земле, из-за чего "загорелась трава".



"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания", – написал он в телеграме,



Напомним, последние несколько месяцев в оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы. В отдельных случаях они связаны с работой украинских военных, которые наносят удары по местам скопления россиян, их техники и складам с боеприпасами.