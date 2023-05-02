



В Севастополе прогремел мощный взрыв: россияне говорят о работе ПВО

Сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент "работой ППО". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



По его информации, очень сильный взрыв был слышен в небе над центральной частью Севастополя.



"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.



Напомним, в оккупированном Крыму сегодня днем уже сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Также "о работе ПВО" в Крыму было известно и вчера, 1 мая.