



В сети распространилось интимное видео Бен-Эль Тавори

Четыре с половиной года назад в интернете было распространено интимное видео певца Бен-Эль Тавори . Видео распространялось повсеместно в социальных сетях без его согласия и ведома. Для тех, кто не знаком с законом, это уголовное преступление, которое карается лишением свободы на срок до пяти лет.



С тех пор утекло немало воды, и видео было забыто и исчезло из сетей. Но теперь оно вернулось в качестве стикера. Видео стремительно распространяется среди детей и подростков в различных сообщениях WhatsApp. Важно напомнить всем, что даже если это просто стикер, его распространение является уголовным преступлением по закону о сексуальных домогательствах.