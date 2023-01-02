



В Сербии в Новый год затонул ночной клуб - ВИДЕО

В сербской столице Белград во время празднования Нового года под воду ушел ночной клуб Freestyler, сообщил телеканал Nova S.



По словам очевидцев, половина платформы, на которой размещался ночной клуб, ушла под воду. Одни посетители с ужасом покидали помещение, стоя по колено в воде. Остальные залезли на столы и диваны.



Белградские клубы на воде, так называемые сплавы, располагаются в старых дебаркадерах. В таких заведениях часто не соблюдаются нормы пожарной безопасности и безопасного поведения на воде, поскольку они не подпадают ни под одну юрисдикцию.



Но, несмотря на все это, клубы на воде пользуются большой популярностью у местной молодежи и туристов.

