В Сдероте наркоторговец наехал на автомобиле на полицейского
В среду, 7 декабря, в Сдероте на полицейского наехал автомобиль.
Правоохранители засекли наркоторговца, который пытался совершить сделку.
Полицейские преградили ему путь, когда преступник попытался сбежать.
В итоге автомобиль наехал на полицейского, открывшего по транспортному средству огонь. Подозреваемый бросил машину и спрятался в одном из зданий. В итоге, наркоторговца задержали.
При обыске его автомобиля было обнаружено вещество, предположительно являющееся опасным наркотиком.