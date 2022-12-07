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В Сдероте наркоторговец наехал на автомобиле на полицейского
07.12.2022 16:17 Алина Груднева

В Сдероте наркоторговец наехал на автомобиле на полицейского

В среду, 7 декабря, в Сдероте на полицейского наехал автомобиль.

 
Правоохранители засекли наркоторговца, который пытался совершить сделку. 
 
Полицейские преградили ему путь, когда преступник попытался сбежать.
 
В итоге автомобиль наехал на полицейского, открывшего по транспортному средству огонь. Подозреваемый бросил машину и спрятался в одном из зданий. В итоге, наркоторговца задержали.
 
При обыске его автомобиля было обнаружено вещество, предположительно являющееся опасным наркотиком. 

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