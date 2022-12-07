



В Сдероте наркоторговец наехал на автомобиле на полицейского

В среду, 7 декабря, в Сдероте на полицейского наехал автомобиль.

Правоохранители засекли наркоторговца, который пытался совершить сделку.

Полицейские преградили ему путь, когда преступник попытался сбежать.

В итоге автомобиль наехал на полицейского, открывшего по транспортному средству огонь. Подозреваемый бросил машину и спрятался в одном из зданий. В итоге, наркоторговца задержали.

При обыске его автомобиля было обнаружено вещество, предположительно являющееся опасным наркотиком.