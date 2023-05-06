



В СБУ прокомментировали покушение на Прилепина

В Украине не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию россиян о причастности СБУ к покушению на прокремлевского писателя Захара Прилепина.



Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на ответ с запросом к СБУ.



"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к тому или иному хлопку, который случается с оккупантами и их приспешниками. Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, хлопок пылал, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - ответили в СБУ.



Как отметили в издании, в Службе безопасности Украине не стали комментировать информацию о том, кто может стоять за организацией покушения на Прилепина.

