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В Саудовской Аравии казнен американец
16.08.2023 19:35 Алина Груднева

В Саудовской Аравии казнен американец

В Саудовской Аравии казнили американца, осужденного за убийство собственного отца.

Приговоренным к казни оказался Бишой Шариф Наджи Насиф.

По версии следствия, мужчина под действием наркотиков избил, а затем задушил своего отца-египтянина. После этого он изуродовал тело. Перед арестом он попытался убить еще одного человека.

Как именно был казнен американец, в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии не раскрыли. Как правило, в стране это делают путем обезглавливания. Госдеп США пока что не предоставил комментарий по этому поводу.

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