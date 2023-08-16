



В Саудовской Аравии казнен американец

В Саудовской Аравии казнили американца, осужденного за убийство собственного отца.



Приговоренным к казни оказался Бишой Шариф Наджи Насиф.



По версии следствия, мужчина под действием наркотиков избил, а затем задушил своего отца-египтянина. После этого он изуродовал тело. Перед арестом он попытался убить еще одного человека.



Как именно был казнен американец, в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии не раскрыли. Как правило, в стране это делают путем обезглавливания. Госдеп США пока что не предоставил комментарий по этому поводу.