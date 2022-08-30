



В Саудовской Аравии к десяткам годам приговорили женщину за посты в соцсетях

Женщина из Саудовской Аравии приговорена к 45 годам тюремного заключения за посты в социальных сетях.

Об этом сообщает правозащитная группа DAWN.

Нура аль-Кахтани получила приговор после того, как ее признали виновной в использовании интернета для разрыва социальной ткани страны и нарушении общественного порядка через соцсети.

Женщина была осуждена в соответствии с Законом королевства о борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

Кахтани была арестована в июле 2021 года и осуждена Специализированным уголовным судом. Она подала на приговор апелляцию.

Несколько недель назад по аналогичному делу был вынесен приговор другой жительнице Саудовской Аравии, Сальме аль-Шехаб.

"Это показывает, насколько осмелели власти Саудовской Аравии наказывать даже за самую умеренную критику со стороны своих граждан", — возмутился директор по исследованиям DAWN Абдулла Алауд.

Власти Саудовской Аравии пока что не предоставили комментарий.