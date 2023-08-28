



В Саудовской Аравии экстренно сел самолет с израильтянами

В понедельник, 28 августа, в городе Джидда, Саудовская Аравия, произошла нештатная посадка авиалайнера с группой путешественников из Израиля. Самолёт, который вылетел из Сейшельских островов с направлением в Израиль, из-за технической неисправности был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту города.



Согласно информации, предоставленной компанией "Air Seychelles", воздушное судно успешно приземлилось, и все пассажиры находятся в полной безопасности. Незамедлительно был отправлен резервный самолёт, чтобы вернуть путешественников и обеспечить их безопасный перелёт в Израиль. Представители авиакомпании подчеркнули, что ситуация под контролем, и никакая угроза для пассажиров не возникла.



По словам официального представителя Министерства иностранных дел, "мы находимся в постоянном контакте с пассажирами и авиакомпанией, чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию". Техническая бригада уже приступила к диагностике и устранению неисправности, чтобы обеспечить безопасное продолжение путешествия.



Отметим, что аэропорт Джидда давно определён как запасной аэродром для рейсов из Израиля в случае чрезвычайных обстоятельств. Сейчас принимаются необходимые меры для быстрого устранения технической неисправности и успешного завершения перелёта до места назначения.