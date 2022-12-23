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В Саратовской области горел военкомат
23.12.2022 09:38 Ольга Белозерова

В Саратовской области горел военкомат

После сообщений о том, что в России планируют увеличить призывной возраст, в Саратовской области горел военкомат. 

Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного, сообщает Baza.

На месте преступления обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

Огонь удалось потушить до того, как он распространился на другие помещения. Кабинет дежурного значительно пострадал.

 

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