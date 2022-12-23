



В Саратовской области горел военкомат

После сообщений о том, что в России планируют увеличить призывной возраст, в Саратовской области горел военкомат.



Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного, сообщает Baza.



На месте преступления обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.



Огонь удалось потушить до того, как он распространился на другие помещения. Кабинет дежурного значительно пострадал.



