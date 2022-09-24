



В Самарии застрелен палестинец

В Самарии был убит палестинец, после того, как протаранил своей машиной полицейское авто.



Согласно информации Times of Israel, происшествие случилось возле аванпоста Хават-Гилад.



Автомобиль въехал в полицейское авто, после того, как выехал со встречной полосы на обочину дороги.



В ЦАХАЛе отметили, что военнослужащие и полицейские "опознали подозрительный автомобиль, который приближался к ним с ускорением, и пытался их переехать".



"Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по машине. Террорист обезврежен", — заявили военные, добавив, что никто из военнослужащих не пострадал.