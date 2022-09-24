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В Самарии застрелен палестинец
24.09.2022 17:44 Александр Юзовский

В Самарии застрелен палестинец

В Самарии был убит палестинец, после того, как протаранил своей машиной полицейское авто.

Согласно информации Times of Israel, происшествие случилось возле аванпоста Хават-Гилад.

Автомобиль въехал в полицейское авто, после того, как выехал со встречной полосы на обочину дороги.

В ЦАХАЛе отметили, что военнослужащие и полицейские "опознали подозрительный автомобиль, который приближался к ним с ускорением, и пытался их переехать".

"Солдат ЦАХАЛа открыл огонь по машине. Террорист обезврежен", — заявили военные, добавив, что никто из военнослужащих не пострадал.

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