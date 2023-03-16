



Палестинцы проложили дорогу через археологические раскопки

Новая кольцевая дорога была проложена через место археологических раскопок возле Себастии, в результате чего были уничтожены древности на этом месте. Строительные работы заметили геодезисты из Регионального совета Самарии и местного самоуправления Кедумим, а также члены группы, известной как Шомрим Аль Ханеца. В ходе строительных работ была разрушена стена периода Ирода, а две погребальные пещеры периода Второго Храма подверглись разграблению и вандализму. Палестинцы бросали туши свиней в древние могилы, вероятно, в надежде помешать израильским археологам войти в пещеры для оценки масштабов причиненного ущерба.



Председатель Регионального совета Самарии Йоси Даган поднял этот вопрос перед властями и предостерег от необратимого ущерба историческому месту, заявив: “Прискорбно, что разрушение еврейской истории происходит под носом Государства Израиль”.



“Разрушение продолжается уже более месяца, без какой-либо реальной реакции и без ареста кого-либо из виновных в этом разрушении со стороны ПА или муниципалитета Себастии”, – сообщил Моше Гуттман, директор Шомрим аль-Ханетца. “А теперь – разграблены и осквернены могилы. Израильское правительство должно отреагировать немедленно и жестко”.



Это место посетили министр наследия Амихай Элиягу и министр охраны окружающей среды Идит Силман. Министры заявили, что будут содействовать, созданию резолюции правительства о защите археологических раскопок.