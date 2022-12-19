



В Самарии обстреляли автобус с активистами партии “Оцма Иегудит”: подробности

В Самарии обстреляли из проезжающего автомобиля бронированный автобус, в котором возвращались с церемонии зажигания первой ханукальной свечи активисты партии "Оцма Иегудит". Пострадавших нет, ЦАХАЛ прочесывает местность в поисках террористов.



Ханукальная церемония при участии депутата Кнессета от “Оцма Иегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех проводилась на месте эвакуированного в рамках “одностороннего размежевания” еврейского поселения. Партия “Оцма Иегудит” добивается аннулирования программы Шарона и восстановления еврейских поселений в Северной Самарии.



После обстрела автобуса депутат Сонн Хар-Мелех заявила, что их поездка была очень опасной – “десятки террористов встретили нас стрельбой, бутылками с зажигательной смесью и камнями”. Стрельба началась, как только активисты прибыли в бывшее поселение, и продолжалась на обратном пути – “около двухсот выстрелов, большинство из них не попали”. В броне автобуса насчитали семь пуль.



Обстрел автобуса стал вторым вооруженным нападением на израильтян в Самарии за последние три дня. В пятницу, 16 декабря, мишенью террористов стал автомобиль поселенцев возле форпоста Ховат Гилад, рядом с поселением Ицхар. Одна из пуль прошила подголовник водительского кресла, чудом обошлось без жертв. Сегодня ЦАХАЛ сообщил о задержании двух подозреваемых в совершении этой атаки.