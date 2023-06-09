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мотоцикл
09.06.2023 15:56 Алина Груднева

В Самарии мотоциклист чудом выжил, чуть не сорвавшись со скалы

Днем, 9 июня, в Самарии 18-летний мотоциклист слетел с дороги, чуть не сорвавшись в обрыв со скалы.

Он потерял управление транспортным средством.

Молодой человек получил множественные травмы средней степени тяжести. Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего госпитализировали его в больницу Меир.

"Мотоциклист, соскользнувший с дороги в обрыв, чудом остановился на скале. Мы эвакуировали его в больницу, когда его состояние стабилизировалось", - сообщили в MADA.
 

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