



В Сальвадоре в результате давки на стадионе погибли девять человек

В Сальвадоре во время футбольного матча возникла давка, когда болельщики пытались протолкнуться через ворота стадиона, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли и десятки пострадали.



Об этом сообщает Associated Press.



Трагедия произошла во время четвертьфинального матча национального чемпионата между футбольными клубами Alianza и FAS на стадионе Monumental в Кускатлане.



Игра была приостановлена ​​примерно на 16-й минуте, когда болельщики на трибунах начали привлекать внимание игроков и арбитров и раненых стали выносить из тоннеля на поле. Десяткам людей оказали медицинскую помощь прямо на газоне стадиона.



По предварительной информации полиции, подтверждена гибель девяти человек. По меньшей мере, два травмированных человека госпитализированы в тяжелом состоянии.



В группе первой помощи Rescue Commandos сообщили, что погибли семь мужчин и две женщины. Помощь предоставлена ​​более 500 людям, более 100 были доставлены в больницы, некоторые в тяжелом состоянии.



Президент первого футбольного дивизиона Сальвадора Педро Эрнандес сказал, что по предварительной информации, давка возникла из-за того, что болельщики пытались протолкнуться через ворота на стадион.



"Это была лавина болельщиков, перекрывших ворота. Некоторые еще оставались в тоннеле. Остальные сумели пройти на трибуны, а затем на поле и были подавлены", – сообщил волонтер из группы Rescue Commandos.



Комиссар национальной гражданской полиции Маурисио Арриза Чикас заявил, что будет проведено уголовное расследование. Следователи исследуют продажу билетов и входы на стадион, особенно в южную зону, где были открыты ворота.



