



В Рязанской области пожар: загорелись вагоны с серой

На железнодорожной станции в городе Сасово Рязанской области утром 26 июля произошел пожар, сообщила администрация города, назвав случившееся “задымлением”.



По данным Московской железной дороги “задымление” на станции “Сасово” произошло в 7 утра. Загорелись четыре вагона поезда с серой, сообщили в областном управлении МЧС. В 8:20 утра пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, а затем потушили. К ликвидации привлекали пожарный поезд.



В МЖД утверждают, что никто не пострадал, а угрозы окружающей среде нет. При этом во время пожара сотрудник РЖД отравился парами серы, его госпитализировали. В городской администрации говорят, что специалисты берут пробы воздуха.



Из-за случившегося сотрудников железной дороги и жителей ближайшего многоквартирного дома эвакуировали.



Рассматривается версия поджога. В администрации Сасово заявили, что в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.