



В Румынии отпущен под домашний арест бывший подозреваемый в торговле людьми

В Румынии был выпущен под домашний арест бывший кикбоксер Эндрю Тейт. Также меру пресечения изменили и его брату Тристану Тейту.



Об этом сообщает BBC .



Их двух сообщниц также отпустили. Срок ареста должен был завершаться 29 апреля, но суд решил уже сейчас отпустить их из-под стражи.



Но всем четырем не выдали никаких разрешений на выезд, поэтому они должны находиться дома. Их обвиняют в создании организованной преступной группировки. В судебных документах говорится, что они заставляли жертв зарабатывать в интернете по €10 тысяч в месяц и угрожали за невыполнение физическим насилием. Но до сих пор никаких обвинений братья не получили.



