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В Ростовской области сбили "украинскую ракету"
09.07.2023 16:05 Ирина Демьянова

В Ростовской области сбили "украинскую ракету"

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что 9 июля в регионе работала система противовоздушной обороны и якобы сбила "украинскую ракету". Об этом он написал в Telegram.

По словам Голубева, инцидент произошел в воскресенье около 12:00.

"Оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменским и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких зданий. Ущерб уточняется", - утверждает глава области.

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