



В Ростовской области сбили "украинскую ракету"

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что 9 июля в регионе работала система противовоздушной обороны и якобы сбила "украинскую ракету". Об этом он написал в Telegram.



По словам Голубева, инцидент произошел в воскресенье около 12:00.



"Оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменским и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких зданий. Ущерб уточняется", - утверждает глава области.