



В Ростовской области полыхает ГРЭС: есть пострадавшие

В среду, 14 июня, на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар.



По данным Telegram-канала SHOT, очевидцы расслышали перед этим примерно два взрыва.



В МЧС подтвердили, что загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Для тушения пожара, площадь которого составила 300 квадратных метров, привлекли 46 человек и 15 единиц техники.



Позже пресс-служба Новочеркасской ГРЭС сообщила о том, что открытого горения нет. Тем не менее, станция в настоящее время не работает.



По неподтвержденным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Причина возгорания устанавливается.







