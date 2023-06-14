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пожар грэс
14.06.2023 14:56 Алина Груднева

В Ростовской области полыхает ГРЭС: есть пострадавшие

В среду, 14 июня, на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области вспыхнул пожар.

По данным Telegram-канала SHOT, очевидцы расслышали перед этим примерно два взрыва.

В МЧС подтвердили, что загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Для тушения пожара, площадь которого составила 300 квадратных метров, привлекли 46 человек и 15 единиц техники.

Позже пресс-служба Новочеркасской ГРЭС сообщила о том, что открытого горения нет. Тем не менее, станция в настоящее время не работает.

По неподтвержденным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Причина возгорания устанавливается.



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