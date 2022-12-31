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В ростовской области ищут 6 сбежавших зэков-вагнеровцев
31.12.2022 16:29 Аркадий Бочаровский

В ростовской области ищут 6 сбежавших зэков-вагнеровцев

В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться, сообщает местный портал DonDay.ru.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. 

Отмечается, что они все опасны и могут находиться в донском регионе. Издание пишет, что людей попросили обращать внимание на граждан в военной  форме.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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