



В ростовской области ищут 6 сбежавших зэков-вагнеровцев

В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться, сообщает местный портал DonDay.ru.



Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии.



Отмечается, что они все опасны и могут находиться в донском регионе. Издание пишет, что людей попросили обращать внимание на граждан в военной форме.



Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.