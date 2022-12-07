



В Ростовской области дезертир с пулеметом обстрелял полицейских

Силовики продолжают поиски предполагаемого дезертира в Ростовской области.



Неизвестный обстрелял в пригороде Новошахтинска троих полицейских, которые искали пропавшую женщину. Около полудня патрульные в гражданской одежде прочёсывали местность на машине и заехали в посёлок Новая Соколовка. Там они обратили внимание на мужчину в камуфляже, который шёл вдоль дороги, и направились к нему — в этот момент преступник открыл огонь из пулемёта Калашникова и ранил одного из полицейских.



После стрельбы неизвестный скрылся, а в городе объявили план «Сирена». Силовики перекрыли въезды и выезды из Новошахтинска, там также перестали работать детские сады и школы, а жителей попросили не выходить на улицы.



По предварительным данным, стрелок может быть дезертиром. Однако каких-либо данных о его личности пока нет. Сам Новошахтинск находится на границе с ЛНР, и раньше в городе действовал пункт пропуска между Россией и Украиной