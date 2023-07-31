



В Ростовской и Брянской областях взорвались беспилотники – видео

Вечером 30 июля на хуторе Дарагановка в Ростовской области упал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.



В результате взрыва дрона загорелся частный дом и автомобиль. Погибших и раненых нет, повреждены кровля дома, автомобиль и хозяйственные постройки. Во время тушения пожара одна местная жительница получила ожоги.



Предполагается, что упавшим дроном мог быть российский разведывательно-ударный беспилотник “Форпост-РУ” или “Орион”.



Кроме того, в ночь на 31 июля в Брянской области в городе Трубчевск украинский беспилотник попал в здание районного УВД, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. У здания повреждена кровля и выбиты окна. О пострадавших не сообщается.