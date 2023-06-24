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В Ростове стянули военных и технику: людей призывают оставаться дома
24.06.2023 07:13 Алина Груднева

В Ростове стянули военных и технику: людей призывают оставаться дома

В субботу, 24 июня, в Ростове и области на улицах заметили много военных и техники.

Губернатор региона Василий Голубев призвал жителей не выходить из своих домов.

Он также предупредил, что стоит воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. А причины он уточнять на стал.

Тем временем, глава Аксайского района Ростовской области отменил все массовые мероприятия.

По словам основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, военные, которые замечены в центре Ростова, являются военнослужащими минобороны РФ. Хотя в сети утверждают, что это "вагнеровцы".

Сообщается, что люди в камуфляже и техника с оккупантской символикой оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции, главное управление МВД, управление ФСБ и администрацию города.

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