



В Ростове стянули военных и технику: людей призывают оставаться дома

В субботу, 24 июня, в Ростове и области на улицах заметили много военных и техники.



Губернатор региона Василий Голубев призвал жителей не выходить из своих домов.



Он также предупредил, что стоит воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. А причины он уточнять на стал.



Тем временем, глава Аксайского района Ростовской области отменил все массовые мероприятия.



По словам основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, военные, которые замечены в центре Ростова, являются военнослужащими минобороны РФ. Хотя в сети утверждают, что это "вагнеровцы".



Сообщается, что люди в камуфляже и техника с оккупантской символикой оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции, главное управление МВД, управление ФСБ и администрацию города.

