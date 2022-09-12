



"В Ростове что-то сильно грохнуло"

По сообщениям в местных каналах и социальных сетях, в городе Ростов-на-Дону “что-то сильно грохнуло”.



Звук был настолько сильным, что “слышно было от Ейска до Шахт”.



Сообщают, что “сбили ракету в верхних слоях атмосферы”.



Возможно, что речь идет о работе ПВО в Таганроге.



Мэр Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал ситуацию в городе. По словам главы администрации, поводов для беспокойства нет.



По словам Солоницына, также распространялись видео о якобы неспокойной ситуации в городе. Он назвал их фейковыми.



Он посоветовал жителям не доверять непроверенным источникам информации и читать только официальные.

