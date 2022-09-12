"В Ростове что-то сильно грохнуло"
По сообщениям в местных каналах и социальных сетях, в городе Ростов-на-Дону “что-то сильно грохнуло”.
Звук был настолько сильным, что “слышно было от Ейска до Шахт”.
Сообщают, что “сбили ракету в верхних слоях атмосферы”.
Возможно, что речь идет о работе ПВО в Таганроге.
Мэр Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал ситуацию в городе. По словам главы администрации, поводов для беспокойства нет.
По словам Солоницына, также распространялись видео о якобы неспокойной ситуации в городе. Он назвал их фейковыми.
Он посоветовал жителям не доверять непроверенным источникам информации и читать только официальные.