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"В Ростове что-то сильно грохнуло"
12.09.2022 20:06 Аркадий Бочаровский

"В Ростове что-то сильно грохнуло"

По сообщениям в местных каналах и социальных сетях, в городе Ростов-на-Дону “что-то сильно грохнуло”.

Звук был настолько сильным, что “слышно было от Ейска до Шахт”.

Сообщают, что “сбили ракету в верхних слоях атмосферы”.

Возможно, что речь идет о работе ПВО в Таганроге.

Мэр Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал ситуацию в городе. По словам главы администрации, поводов для беспокойства нет.

По словам Солоницына, также распространялись видео о якобы неспокойной ситуации в городе. Он назвал их фейковыми.

Он посоветовал жителям не доверять непроверенным источникам информации и читать только официальные.
 



 

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