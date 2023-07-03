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В российском поселке девять человек отравились медвежатиной
03.07.2023 20:21 Ирина Демьянова

В российском поселке девять человек отравились медвежатиной

В забайкальском поселке Куанда девять человек, включая ребенка, отравились медвежатиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Жители "употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание", рассказали власти. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы медвежатины изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

Руководитель ведомства Андрей Лим заверил, что служба принимает "все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания", не уточнив какого.
 

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