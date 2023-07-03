



В российском поселке девять человек отравились медвежатиной

В забайкальском поселке Куанда девять человек, включая ребенка, отравились медвежатиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Жители "употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание", рассказали власти. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз.



По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы медвежатины изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.



Руководитель ведомства Андрей Лим заверил, что служба принимает "все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания", не уточнив какого.

