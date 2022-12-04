В российском Нижневартовске прогремел взрыв в доме: минимум шесть жертв
В воскресенье, 4 декабря, в российском городе Нижневартовск прогремел мощный взрыв в жилом доме.
По данным МЧС, погибли минимум шесть человек.
Еще четверо жильцов были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
По данным ТАСС, причиной мощного взрыва могла послужить неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.
Из-за взрыва произошло обрушение части пятиэтажного здания.