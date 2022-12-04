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В российском Нижневартовске прогремел взрыв в доме: минимум шесть жертв
04.12.2022 18:53 Алина Груднева

В российском Нижневартовске прогремел взрыв в доме: минимум шесть жертв

В воскресенье, 4 декабря, в российском городе Нижневартовск прогремел мощный взрыв в жилом доме.

 
По данным МЧС, погибли минимум шесть человек.
 
Еще четверо жильцов были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.
 
По данным ТАСС, причиной мощного взрыва могла послужить неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.
 
Из-за взрыва произошло обрушение части пятиэтажного здания. 
 

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