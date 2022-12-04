



В российском Нижневартовске прогремел взрыв в доме: минимум шесть жертв

В воскресенье, 4 декабря, в российском городе Нижневартовск прогремел мощный взрыв в жилом доме.

По данным МЧС, погибли минимум шесть человек.

Еще четверо жильцов были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

По данным ТАСС, причиной мощного взрыва могла послужить неправильная установка газового баллона или нарушение техники безопасности при его эксплуатации.

Из-за взрыва произошло обрушение части пятиэтажного здания.