



В российском Ижевске неизвестный открыл стрельбу в школе: 10 погибших

В российском Ижевске днем 26 сентября неизвестный мужчина пришел в школу №88 и открыл стрельбу сначала по охраннику, потом по детям. Как пишут российские СМИ, уже известно о 10 жертвах.



Зайдя в школу, мужчина закрылся в одном из классов. Всех находившихся в учебном заведении эвакуировали.



По предварительним данным, погибли 10 человек. Среди них и сам стрелок – он якобы застрелился. Среди других жертв стрельбы называются: охранник, мужчина, женщина и дети. Погибшим школьникам 10, 11 и 15 лет.