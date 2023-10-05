Новости » Происшествия
В российской школе фото Путина заменили портретом Степана Бандеры
05.10.2023 07:47 Анатолий Кравченко

В российской школе фото Путина заменили портретом Степана Бандеры

В Калужской области России в местной школе учителя и дети решили оригинально отметить день рождение российского президента Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 71 год.

Однако на специально изготовленных плакатах почему-то разместили известного украинского политического деятеля, Степана Бандеру вместо фото президента.


Видео, на котором учителя и ученики записали приветствие главе российского государства разместили в интернете. На кадрах видно, как держа в руках распечатку с портретом ненавистного российским ультрапатриотам Степана Бандеры, учащиеся декламируют стихи и высказывают пожелания президенту страны.

Как стало известно, персонал школы разыграл белорусский пранкер Владислав Бохан, который от имени регионального отделения партии “Единая Россия” попросил педагогов провести акцию ко дню рождения Путина.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы