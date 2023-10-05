



В российской школе фото Путина заменили портретом Степана Бандеры

В Калужской области России в местной школе учителя и дети решили оригинально отметить день рождение российского президента Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 71 год.



Однако на специально изготовленных плакатах почему-то разместили известного украинского политического деятеля, Степана Бандеру вместо фото президента.





Видео, на котором учителя и ученики записали приветствие главе российского государства разместили в интернете. На кадрах видно, как держа в руках распечатку с портретом ненавистного российским ультрапатриотам Степана Бандеры, учащиеся декламируют стихи и высказывают пожелания президенту страны.



Как стало известно, персонал школы разыграл белорусский пранкер Владислав Бохан, который от имени регионального отделения партии “Единая Россия” попросил педагогов провести акцию ко дню рождения Путина.

